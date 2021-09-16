США ввели санкции против членов «Аль-Каиды», которые живут в Турции

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении пяти сторонников «Аль-Каиды» из Турции, предоставляющих экстремистской группировке финансовые услуги и помощь в организации поездок.

Об этом сообщило Министерство финансов США.

По словам директора Управления по контролю за иностранными активами Андреа Ґаки, санкции «подчеркивают непоколебимую приверженность Соединенных Штатов в борьбе с финансированием «Аль-Каиды».

«Мы продолжим работать с нашими зарубежными партнерами, в частности Турцией, чтобы разоблачать и разрушать сети финансовой поддержке «Аль-Каиды», — добавила она.

В санкционный список попал юрист египетского происхождения Маджд Салим, которого считают главным координатором деятельности «Аль-Каиды» в Турции.

Туда же попали Мухаммад Наср ад-Дин аль-Газлани, египетский финансовый курьер, который осуществлял денежные переводы в поддержку «Аль-Каиды», и трое граждан Турции — Нуреттин Муслихан, Себраил Гузель и Сонер Гурлейен.

Санкции предусматривают блокировку активов на территории США и запрет на проведение финансовых операций.

Американские спецслужбы зафиксировали первые признаки того, что боевики «Аль-Каиды» начали возвращаться в Афганистан. ЦРУ считает, что с годами угроза этой террористической группировки для США может возобновиться.