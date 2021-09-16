Ексречниця президента Мендель повертається на канал Ахметова у нову програму

Колишня речниця президента Юлія Мендель знову повертається в ефір телеканалу олігарха Ріната Ахметова «Україна 24». Тепер вона стане колумністкою програми «Реальна політика з Євгенієм Кисельовим».
Про це повідомила пресслужба каналу «Україна 24».
На каналі анонсують, що таким чином вони «підсилюють команду проєкту» у новому інформаційному сезоні. Щонеділі з 19 вересня Юлія Мендель коментуватиме події, які відбуваються в Україні та світі.
«Багато людей сприймають Юлію Мендель як колишню прессекретарку президента. А насправді вона професійна журналістка з великим досвідом роботи, працювала в багатьох іноземних медіа, таких як New York Times чи Politico. І це, включно з роботою в Офісі президента, робить її думку цікавою і корисною для аудиторії», — вважає Євгеній Кисельов.
До цього Мендель стала членом команди телепрограми «Велика деолігархізація», яка виходила на каналах «Україна» та «Україна 24». Втім уже 4 вересня після майже двох місяці роботи канал закрив програму «Велика деолігархізація», оскільки «зник предмет розгляду».
- Мендель стала прессекретарем Зеленського невдовзі після його вступу на посаду — 3 червня 2019 року. У різний час вона працювала на телеканалах ICTV, «Еспресо TV», «112 Україна» та «Інтер». Співпрацювала із The New York Times і Politico. 30 квітня 2021 року стало відомо, що Мендель йде з посади речниці президента, яку вона обіймала майже два роки.
- Зараз Юлія Мендель відпочиває «від хейту» і незабаром стане позаштатним радником голови Офісу президента Єрмака.