«Велика деолігархізація»: Юлія Мендель стала ведучою на телеканалі олігарха Ахметова

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель стала членом команди телепрограми «Велика деолігархізація», яка виходить на каналах «Україна» та «Украіна 24».

Про це сказано в оголошенні програми. Цю інформацію підтвердила і сама Мендель.

«Як постійний колумніст до нас щойно приєдналася Юлія Мендель, експрессекретарка президента України Володимира Зеленського. Її дебютну відеоколонку для «Великої деолігархізації» ви можете побачити в ефірі вже сьогодні [17 липня]», — сказано в повідомленні.