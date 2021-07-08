Юлія Мендель буде позаштатним радником голови ОП Єрмака. А зараз вона відпочиває «від хейту»

Колишня речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель після відпустки обійме посаду позаштатного радника голови Офісу президента Андрія Єрмака зі звʼязків з іноземними ЗМІ.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в Офісі президента.

Наразі Юлія Мендель відпочиває «від хейту» і працює над книгою «Кожен із нас — Президент». Книга вийде друком 11 липня, придбати її можна буде за 190 гривень. Видавець — «Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля».

Після відпустки та книги вона повернеться до ОП як позаштатний радник Єрмака і буде займатися звʼязками з іноземними виданнями. Коли саме вона повернеться із відпустки, не уточнюється.