Юлия Мендель будет внештатным советником главы ОП Ермака. А сейчас она отдыхает «от хейта»

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель после отпуска займет должность внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака по связям с иностранными СМИ.

Об этом «Бабелю» сообщили источники в Офисе президента.

Сейчас Юлия Мендель отдыхает «от хейта» и работает над книгой «Каждый из нас — Президент». Книга выйдет 11 июля, приобрести ее можно будет за 190 гривен. Издатель — «Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга».

После отпуска и книги она вернется в ОП как внештатный советник Ермака и будет заниматься связями с иностранными изданиями. Когда именно она вернется из отпуска — не уточняется.