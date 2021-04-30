В ОП подтвердили увольнение Мендель с должности пресс-секретаря Зеленского. В дальнейшем она будет работать с иностранными СМИ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил увольнение Юлии Мендель с должности пресс-секретаря главы государства.
Об этом он заявил в комментарии «Бабелю».
Подоляк отметил, что Мендель пока продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря — «временно, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы ОП».
После чего, по его словам, она сосредоточится на «работе по взаимодействию с иностранными СМИ» и «будет эффективной» в качестве советника по международным коммуникациям.
«Принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ. Сегодня коммуникации инициатив президента для внешних потребителей нуждаются в существенном усилении. Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям. Соответственно, позиция пресс-секретаря президента будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена», — рассказал Подоляк.
- Напомним, Мендель стала пресс-секретарем Зеленского вскоре после его вступления в должность — 3 июня 2019 года. В разное время она работала на телеканалах ICTV, «Эспрессо», «112 Украина» и «Интер». Сотрудничала с The New York Times и Politico.
- В 2019 году Мендель оттолкнула журналиста «Радио Свобода» Сергея Андрушко, когда тот пытался задать вопрос тогдашнему главе Офиса президента Андрею Богдану. Многие журналисты возмутились этим поступком. В частности, группа журналистов «Инициатива 34» после этого призвала Зеленского уволить Мендель за непрофессиональное поведение в отношении журналистов.
- Мендель с 15 марта 2021 года присоединилась к программе «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом». В частности, в одной из программ она заявила, что в Украине есть «украинский русский язык». Эти ее высказывания в Офисе президента назвали «частным мнением».