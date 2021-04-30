В ОП подтвердили увольнение Мендель с должности пресс-секретаря Зеленского. В дальнейшем она будет работать с иностранными СМИ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил увольнение Юлии Мендель с должности пресс-секретаря главы государства.

Об этом он заявил в комментарии «Бабелю».

Подоляк отметил, что Мендель пока продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря — «временно, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы ОП».

После чего, по его словам, она сосредоточится на «работе по взаимодействию с иностранными СМИ» и «будет эффективной» в качестве советника по международным коммуникациям.

«Принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ. Сегодня коммуникации инициатив президента для внешних потребителей нуждаются в существенном усилении. Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям. Соответственно, позиция пресс-секретаря президента будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена», — рассказал Подоляк.