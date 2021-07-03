«Попытка осмыслить украинские реалии»: бывшая пресс-секретарь Зеленского Мендель опубликовала вступление к своей книге

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала вступление к своей книге. Она зачитала отрывок о том, как формировалась украинская нация после развала СССР под влиянием русской и западной культур.

Соответствующее видео Мендель опубликовала в Facebook.

«Писать эту книгу было крайне сложно. Я бралась за нее не раз, прописывала по несколько десятков тысяч слов — и заканчивала проекты», — отметила она.

Мендель отмечает, что в своей книге написала о «правде, которая отрезвляет».