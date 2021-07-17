«Большая деолигархизация»: Юлия Мендель стала ведущей на телеканале олигарха Ахметова

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель стала членом команды телепрограммы «Большая деолигархизация», которая выходит на каналах «Украина» и «Украина 24».

Об этом сказано в объявлении программы. Эту информацию подтвердила и сама Мендель.

«В качестве постоянного колумниста к нам только что присоединилась Юлия Мендель, экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского. Ее дебютную видеоколонку для «Большой деолигархизации» вы можете увидеть в эфире уже сегодня [17 июля]», — сказано в сообщении.