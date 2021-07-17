«Большая деолигархизация»: Юлия Мендель стала ведущей на телеканале олигарха Ахметова

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель стала членом команды телепрограммы «Большая деолигархизация», которая выходит на каналах «Украина» и «Украина 24».
Об этом сказано в объявлении программы. Эту информацию подтвердила и сама Мендель.
«В качестве постоянного колумниста к нам только что присоединилась Юлия Мендель, экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского. Ее дебютную видеоколонку для «Большой деолигархизации» вы можете увидеть в эфире уже сегодня [17 июля]», — сказано в сообщении.
На канале «Украина 24» программа выходит каждую неделю по субботам в 22:00. На телеканале «Украина» — по понедельникам в 00:10.
- Мендель стала пресс-секретарем Зеленского вскоре после его вступления в должность — 3 июня 2019 года. В разное время она работала на телеканалах ICTV, «Эспрессо TV», «112 Украина» и «Интер». Сотрудничала с The New York Times и Politico. 30 апреля 2021 года стало известно, что Мендель уходит с поста спикера президента, который она занимала почти два года.
- Сейчас Юлия Мендель отдыхает «от хейта» и вскоре станет внештатным советником главы Офиса президента Ермака.