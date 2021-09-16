Экс-спикер президента Мендель возвращается на канал Ахметова в новую программу

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель снова возвращается в эфир телеканала олигарха Рината Ахметова «Украина 24». Теперь она станет колумнистом программы «Реальная политика с Евгением Киселевым».
Об этом сообщила пресс-служба канала «Украина 24».
На канале анонсируют, что таким образом они «усиливают команду проекта» в новом информационном сезоне. Каждое воскресенье с 19 сентября Юлия Мендель будет комментировать события, которые происходят в Украине и мире.
«Многие люди воспринимают Юлию Мендель как экс-пресс-секретаря президента. А на самом деле она профессиональная журналистка с большим опытом, работала во многих иностранных СМИ, таких как New York Times или Politico. И это, включая работу в Офисе президента, делает ее мнение интересным и полезным для аудитории», — считает Евгений Киселев.
До этого Мендель была членом команды телепрограммы «Большая деолигархизация», которая выходила на каналах «Украина» и «Украина 24». Впрочем уже 4 сентября после почти двух месяцев работы канал закрыл программу «Большая деолигархизация», поскольку «исчез предмет рассмотрения».
- Мендель стала пресс-секретарем Зеленского вскоре после его вступления в должность — 3 июня 2019 года. В разное время она работала на телеканалах ICTV, «Эспрессо TV», «112 Украина» и «Интер». Сотрудничала с The New York Times и Politico. 30 апреля 2021 года стало известно, что Мендель уходит с поста спикера президента, который она занимала почти два года.
- Сейчас Юлия Мендель отдыхает «от хейта» и вскоре станет внештатным советником главы Офиса президента Ермака.