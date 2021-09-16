Экс-спикер президента Мендель возвращается на канал Ахметова в новую программу

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель снова возвращается в эфир телеканала олигарха Рината Ахметова «Украина 24». Теперь она станет колумнистом программы «Реальная политика с Евгением Киселевым».

Об этом сообщила пресс-служба канала «Украина 24».

На канале анонсируют, что таким образом они «усиливают команду проекта» в новом информационном сезоне. Каждое воскресенье с 19 сентября Юлия Мендель будет комментировать события, которые происходят в Украине и мире.

«Многие люди воспринимают Юлию Мендель как экс-пресс-секретаря президента. А на самом деле она профессиональная журналистка с большим опытом, работала во многих иностранных СМИ, таких как New York Times или Politico. И это, включая работу в Офисе президента, делает ее мнение интересным и полезным для аудитории», — считает Евгений Киселев.

До этого Мендель была членом команды телепрограммы «Большая деолигархизация», которая выходила на каналах «Украина» и «Украина 24». Впрочем уже 4 сентября после почти двух месяцев работы канал закрыл программу «Большая деолигархизация», поскольку «исчез предмет рассмотрения».