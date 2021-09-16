Суд залишив під домашнім арештом ексміністра часів Януковича Рудьковського

Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом колишнього міністра транспорту та зв’язку України Миколу Рудьковського у справі про викрадення та катування керівника компанії «Нафтогазвидобування».
Про це 16 вересня повідомила пресслужба суду.
Таке рішення суд ухвалив, розглянувши апеляційну скаргу від обох сторін щодо рішення Солом’янського районного суду Києва, який 2 вересня змінив Рудьковському запобіжний захід із нічного домашнього арешту на цілодобовий до 29 вересня 2021 року включно.
За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду залишили без змін, а апеляційні скарги сторони захисту та прокуратури – без задоволення.
- 25 лютого Офіс генпрокурора заявив про вручення підозр пʼятьом особам у справі про викрадення голови компанії «Нафтогазвидобування» Олега Семінського, який тепер є депутатом «Слуги народу». За даними слідства, організатором злочину був його колишній партнер по бізнесу, народний депутат кількох скликань, колишній міністр транспорту і зв’язку Микола Рудьковський.
- Згідно з матеріалами слідства, у 2012 році керівника «Нафтогазвидобування» викрали і понад три роки незаконно утримували в нелюдських умовах. Його систематично катували, а від родичів вимагали сплатити $200 тисяч «боргу».