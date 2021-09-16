Суд оставил под домашним арестом экс-министра времен Януковича Рудьковского

Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом бывшего министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского по делу о похищении и пытках руководителя компании «Нефтегаздобыча».
Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба суда.
Такое решение суд принял, рассмотрев апелляционную жалобу от обеих сторон по решению Соломенского районного суда Киева, который 2 сентября изменил Рудьковскому меру пресечения с ночного домашнего ареста на круглосуточный до 29 сентября 2021 года включительно.
По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда оставили без изменений, а апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры — без удовлетворения.
- 25 февраля Офис генпрокурора заявил о вручении подозрений пяти лицам по делу о похищении главы компании «Нефтегаздобыча» Олега Семинского, который теперь является депутатом «Слуги народа». По данным следствия, организатором преступления был его бывший партнер по бизнесу, народный депутат нескольких созывов, бывший министр транспорта и связи Николай Рудьковский.
- Согласно материалам следствия, в 2012 году руководителя «Нефтегаздобычи» похитили и более трех лет незаконно удерживали в нечеловеческих условиях. Его систематически пытали, а от родственников требовали уплатить $200 тысяч «долга».