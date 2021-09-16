Суд оставил под домашним арестом экс-министра времен Януковича Рудьковского

Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом бывшего министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского по делу о похищении и пытках руководителя компании «Нефтегаздобыча».

Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба суда.

Такое решение суд принял, рассмотрев апелляционную жалобу от обеих сторон по решению Соломенского районного суда Киева, который 2 сентября изменил Рудьковскому меру пресечения с ночного домашнего ареста на круглосуточный до 29 сентября 2021 года включительно.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда оставили без изменений, а апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры — без удовлетворения.