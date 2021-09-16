Полковник СБУ Расюк заявив, що його катували співробітники спецслужби. ДБР відкрило справу

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу за заявою полковника Служби безпеки України Юрія Расюка. Він заявив, що його катували співробітники СБУ.
Спершу ця інформація з посиланням на джерела зʼявилася у сайті «Дзеркало тижня». Пізніше пресслужба ДБР підтвердила «Бабелю» цю інформацію.
Так, 9 вересня Расюк, якого підозрюють у підготовці вбивства голови внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, заявив про катування.
Він звинувачує співробітників СБУ в тому, що вони застосовували до нього «дії, що супроводжуються насильством, погрожували насильством та іншими незаконними діями, аби підозрюваний вчинив те, що суперечить його волі».
За його словами, йдеться про момент затримання та проведення процесуальних та слідчих дій.
Справу кваліфікували за ч. 2 ст. 127 — катування.
- 23 січня 2020 року СБУ повідомила, що попередила вбивство начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Полковника спецпідрозділу «Альфа» Юрія Расюка заарештували за підозрою у підготовці вбивства. Замовником убивства називають Дмитра Нескоромного.
- 27 січня Нескоромному повідомили про підозру й оголосили в розшук. За версією слідства, основним мотивом злочину став той факт, що Наумов заважав Нескоромному повернутися на високу посаду в керівництві СБУ.
- Згодом повідомлялося, що Расюк погодився на угоду зі слідством. 8 липня Печерський райсуд Києва затвердив угоду між прокурором і полковником СБУ Юрієм Расюком.
- Суд призначив Расюку узгоджене покарання — 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням з іспитовим терміном на 3 роки.