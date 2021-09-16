Полковник СБУ Расюк заявил, что его пытали сотрудники спецслужбы. ГБР открыло дело

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по заявлению полковника Службы безопасности Украины Юрия Расюка. Он заявил, что его пытали сотрудники СБУ.

Сначала эта информация со ссылкой на источники появилась на сайте «Зеркало недели». Позже пресс-служба ГБР подтвердила «Бабелю» эту информацию.

Так, 9 сентября Расюк, которого подозревают в подготовке убийства главы внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, заявил о пытках.

Он обвиняет сотрудников СБУ в том, что они применяли к нему «действия, сопровождающиеся насилием, угрожали насилием и другими незаконными действиями, чтобы подозреваемый совершил то, что противоречит его воле».