Замах на генерала СБУ: полковник Расюк пішов на угоду зі слідством і отримав умовний термін

Про це йдеться у вироку Печерського районного суду Києва від 8 липня.

Полковник Служби безпеки України Юрій Расюк, підозрюваний у підготовці вбивства голови внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова , отримав 3 роки умовно, після того як пішов на угоду зі слідством і дав свідчення у справі.

Згідно з документом, угода між прокурором і обвинуваченим була укладена 11 червня. Расюк визнав свою винуватість за ч. 1 ст. 14 (Готування до злочину), ч. 4, ч. 5 ст. 27 (Співучасть у злочині), ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб), ст. 348 (Посягання на життя правоохоронця), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України і зобов’язався співпрацювати у викритті замовника замаху.

Також зазначається, що напередодні, 10 червня, потерпілий Наумов дав письмову згоду на укладення угоди Расюка зі слідством.

Суд призначив Расюку узгоджене покарання – 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням з іспитовим терміном на 3 роки. Він має прибувати за кожною вимогою суду, періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання і роботи.

За матеріалами справи, ексзаступник глави Служби безпеки Дмитро Нескоромний приблизно у травні 2020 року вирішив помститися Наумову та перешкодити йому в подальшому виконанні службових обов’язків, для чого розробив план вбивства.

Оскільки особисто Нескоромний не міг вбити Наумова, то вирішив долучити до справи Расюка, який обіймав посаду старшого консультанта 7 відділу Штабу АТЦ при СБУ. Під час зустрічі на території Олександрівської клінічної лікарні той погодився допомогти.

Функції організатора Нескоромний залишив за собою, а Расюк мав підшукати безпосередніх виконавців, передавати їм інформацію та гроші від Нескоромного. Винагорода за вбивство Наумова становила $50 тисяч, під час першої зустрічі полковник СБУ отримав $5 тисяч — на стеження за маршрутами пересування та місцями проживання Наумова.

10 листопада Расюк розповів своєму знайомому, який входив до кримінального середовища, про «вигідну справу». 3 грудня вони зустрілися в центрі Києва в ресторані «Яблуко», під час зустрічі Расюк запропонував завдати Наумову таких тілесних ушкоджень, щоби він потрапив до лікарні не менше, ніж на шість місяців. Виконавець погодився. Після цього полковник СБУ передав знайомому інформацію, фото та відео про Наумова.

19 грудня виконавець показав Расюку фото Наумова, зроблені під час стеження за ним. Полковник СБУ скопіював їх на свій мобільний, щоб показати Нескоромному і погодити місце для нападу.

Згідно з планом, Наумову мали завдати удару кастетом по голові, від якого він би потрапив до лікарні чи помер.