Верховний суд скасував вирок ВАКС колишньому судді, якому дали 2 роки за хабар

Верховний суд скасував вирок Вищого антикорупційного суду, який в лютому цього року засудив колишнього суддю Апеляційного суду Черкаської області Володимира Пономаренка до 2 років позбавлення волі за хабар у 30 тисяч гривень.
Про це повідомляє громадська організація «Центр протидії корупції».
Рішення ухвалили судді ВС Сергій Фомін, Герман Анісімов та Ольга Булейко.
«Коли у квітні вирок підтвердила Апеляційна палата ВАКС, суддя-хабарник поїхав до Менської колонії. Тепер він не встигне відбути своє покарання», — зазначили у ЦПК.
Пономаренку винесли вирок 19 лютого. За даними слідства, за 30 тисяч гривень він вплинув на іншого суддю, щоб захистити від покарання водія, який керував авто у стані алкогольного спʼяніння.
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