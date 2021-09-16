Верховный суд отменил приговор ВАКС бывшему судье, которому дали 2 года за взятку

Верховный суд отменил приговор Высшего антикоррупционного суда, который в феврале этого года приговорил бывшего судью Апелляционного суда Черкасской области Владимира Пономаренко к 2 годам лишения свободы за взятку в 30 тысяч гривен.

Об этом сообщает общественная организация «Центр противодействия коррупции».

Решение приняли судьи ВС Сергей Фомин, Герман Анисимов и Ольга Булейко.

«Когда в апреле приговор подтвердила Апелляционная палата ВАКС, судья-взяточник поехал в Менскую колонию. Теперь он не успеет отбыть свое наказание», — отметили в ЦПК.

Пономаренко вынесли приговор 19 февраля. По данным следствия, за 30 тысяч гривен он повлиял на другого судью, чтобы защитить от наказания водителя, который управлял авто в состоянии алкогольного опьянения.