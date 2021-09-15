ТКГ щодо Донбасу вперше провела засідання експертної групи з екології. Україна знову закликала РФ провести обмін полоненими

Тристороння контактна група щодо Донбасу провела чергове засідання, на якому вперше відбулася зустріч експертів з питань екології.

Про це йдеться в заяві української делегації в ТКГ.

У підгрупі з соціально-економічних та екологічних питань сторони взяли до уваги успішне проведення засідання експертів з приводу затоплення шахт вздовж лінії розмежування. Продовжується робота над візитом інспекторів МАГАТЕ на окупований Донбас.

«Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, і вживає всіх необхідних для цього та суворого дотримання режиму припинення вогню заходів», — зазначила українська сторона в ТКГ.

Також Україна знову закликала Росію відкрити КПВВ на Донбасі та не залучати до перемовин як «експертку» Майю Пирогову, яка засуджена за тероризм.