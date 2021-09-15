ТКГ по Донбассу впервые провела заседание экспертной группы по экологии. Украина вновь призвала РФ провести обмен пленными

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу провела очередное заседание, на котором впервые состоялась встреча экспертов по вопросам экологии.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ТКГ.

В подгруппе по социально-экономическим и экологическим вопросам стороны приняли во внимание успешное проведение заседания экспертов по поводу затопления шахт вдоль линии разграничения. Продолжается работа над визитом инспекторов МАГАТЭ на оккупированный Донбасс.

«Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого и строгого соблюдения режима прекращения огня меры», — отметила украинская сторона в ТКГ.

Также Украина вновь призвала Россию открыть КПВВ на Донбассе и не привлекать к переговорам в качестве «эксперта» Майю Пирогову, осужденную за терроризм.