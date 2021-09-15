Українські військові на Донбасі затримали бойовика, який намагався перейти через лінію розмежування

На Донбасі українські військові затримали бойовика «ДНР», який намагався перейти через лінію розмежування.

Про це пише пресцентр ООС.

«Військовослужбовці однієї із бригад, які виконують бойові завдання в районі проведення ООС, затримали чоловіка при спробі перетину лінії розмежування. Ним виявився Артем Костенко, котрий у 2016 році вступив до лав незаконних збройних формувань так званої «ДНР», — йдеться в повідомленні.

Чоловік розповів, що народився у Волноваському районі Донецької області. Воював у батальйоні бойовиків «Дизель» на посаді механіка-водія танку.

Також бойовик розповів про особовий склад, техніку та керівництво підрозділів бойовиків. Він зазначив, що розкаюється і «хоче почати життя з чистого аркуша».