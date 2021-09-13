СБУ затримала на Донеччині колишнього бойовика батальйону «Оплот»

Служба безпеки України викрила і затримала мешканця Курахового Донецької області, який у 2014 — 2015 роках за ідейними переконаннями перебував на службі бойовиків «ДНР».

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У цей період зловмисник брав безпосередню участь у збройному протистоянні на території Донецької області. Згодом він повернувся на підконтрольну українській владі територію, в Курахове Донецької області.

Бойовик визнав свою провину і підтвердив перебування на посаді командира 2 мотострілецького взводу батальйону «Оплот» так званої «ДНР», а потім на посаді «чергового» так званої «Русской православной армии».

Зловмисник також надав інформацію про інших членів незаконного збройного формування. Колишньому бойовику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.