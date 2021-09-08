У Чехії ще одного бойовика «ДНР» засудили до 20 років вʼязниці

Чеський Окружний суд міста Пльзень дав 20 років колонії суворого режиму бойовику «ДНР», який воював проти сил України на Донбасі в 2015 році. Вирок винесено 27-річному Лукашу Новачеку.

Про це повідомляє видання Novinky.

За даними слідства, Новачек воював на боці бойовиків з липня 2015 року та був помічений біля Донецького аеропорту. Це доводять фотографії та відео з його телефону, на яких він позує зі зброєю у формі бойовиків. На одному з відео він ламаною російською заявляє, що приїхав воювати проти українських «фашистів».

Також його участь у війні підтвердили свідки, які не знали один одного. За їхніми словами, Новачек сам їм про це розповів. Про війну бойовик говорив і психіатру, до якого звернувся через проблеми із психічним здоровʼям.

На суді Новачек все заперечував і одразу заявив, що оскаржить вирок. За його словами, про участь у боях він просто хвалився і насправді працював лише на кухні.

«Я поїхав туди, щоб побачити дівчину на імʼя Наташа, з якою познайомився в соціальній мережі. Мене почали вмовляти вступити в армію «Новоросії». Я не хотів там вмирати, тому ми домовилися, що я буду просто цивільним службовцем, допомагатиму на кухні тощо. Я здав свій паспорт після приїзду», — розповів він.