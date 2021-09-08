В Чехии еще одного боевика «ДНР» приговорили к 20 годам тюрьмы

Чешский Окружной суд города Пльзень дал 20 лет колонии строгого режима боевику «ДНР», которые воевал против сил Украины на Донбассе в 2015 году. Приговор вынесен 27-летнему Лукашу Новачеку.

Об этом сообщает издание Novinky.

По данным следствия, Новачек воевал на стороне боевиков с июля 2015 года и был замечен у Донецкого аэропорта. Это доказывают фотографии и видео с его телефона, на которых он позирует с оружием в форме боевиков. На одном из видео он на ломаном русском заявляет, что приехал воевать против украинских «фашистов».

Также его участие в войне подтвердили свидетели, которые не знали друг друга. По их словам, Новачек сам им об этом рассказал. О войне боевик говорил и психиатру, к которому обратился из-за проблем с психическим здоровьем.

На суде Новачек все отрицал и сразу заявил, что обжалует приговор. По его словам, об участии в боях он просто хвастался и на самом деле работал только на кухне.

«Я поехал туда, чтобы увидеть девушку по имени Наташа, с которой познакомился в социальной сети. Меня начали уговаривать вступить в армию «Новороссии». Я не хотел там умирать, поэтому мы договорились, что я буду просто гражданским служащим, помогать на кухне. Я сдал свой паспорт по приезду», — рассказал он.