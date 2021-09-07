В Чехии заочно приговорили к 20 годам заключения мужчину, который воевал на стороне боевиков на Донбассе

В Чехии к 20 годам лишения свободы заочно приговорили местного гражданина Иржи Урбанека с позывным «Бегемот». Он воевал на Донбассе на стороне боевиков.

Об этом пишет Radio Prague International.

По данным следствия, Урбанек поехал в Украину в 2015 году, чтобы поддержать боевиков на Донбассе и воевать за них. Он участвовал в войне как минимум до 2018 года — копал окопы, патрулировал улицы и города, а также был непосредственно на месте боевых действий под Марьинкой, Красногоровкой и Спартаком.

Мужчину осудили заочно, поскольку сейчас он скрывается и не контактирует с адвокатом. Судьи поддержали позицию обвинения, которая просила для Урбанека 20 лет лишения свободы.

Мать и брат мужчины давали показания во время досудебного расследования, но в суде свидетельствовать отказались. Следователям они подтверждали, что Урбанек был в Украине.