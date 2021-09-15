СБУ затримала одного з організаторів «референдуму» в Луганській області

В Новопскові Луганської області співробітники Служби безпеки України затримали одного з організаторів незаконного «референдуму» 2014 року про вихід області зі складу України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Чоловіка затримали під час спецоперації. Зазначено, що він 7 років переховувався в Росії, але коли і чому повернувся в Україну, не повідомляється.

За даними слідства, затриманий очолював так звану «виборчу комісію» у Новопсковському районі та брав участь в організації та контролі підрахунку «голосів» за «незалежність «ЛНР». Також він займався відправкою «бюлетенів» в окупований російськими бойовиками Луганськ.

Організатору «референдуму» повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність України (ч. 2 ст. 110 КК). Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.