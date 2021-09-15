Білорусь заявила, що її прикордонний знак обстріляли з території України. Держприкордонслужба відреагувала

Прикордонний комітет Білорусі заявив, що з території України був обстріляний його прикордонний знак.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Інцидент нібито стався 11 вересня на ділянці Пінського прикордонного загону. При огляді ділянки прикордонники застави «Сварині» виявили, що стовп і щиток із зображенням герба Білорусі пробитий дробом, «імовірно, пострілом з мисливської рушниці».

«Результати проведеної зустрічі з українською стороною показали, що постріли робилися з території України. Проводиться розгляд ситуації», — йдеться в повідомленні.

У коментарі «Бабелю» спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що пошкоджений прикордонний знак на кордоні виявив прикордонний наряд Луцького загону ДПСУ.

«Про дану ситуацію відразу було повідомлено прикордонників сусідньої країни та співробітників поліції. Характер пошкодження свідчив про можливе застосування мисливської рушниці», — заявив він.

Разом з тим, спікер ДПСУ пояснив, що болотисто-чагарникова місцевість унеможливлює піший рух в цьому районі, тому ознак перебування осіб біля прикордонного знаку не виявлено.

«Проте знак розташований поряд з каналом, що зʼєднує озера цієї місцевості, тому не виключається, що пошкодження могли здійснити порушники, які проходили по ньому човном», — додав Демченко.

За його словами під час перевірки на місцевості використаних гільз від мисливської зброї не виявили. З білоруською стороною провели прикордонно-представницьку зустріч, пошук причетних до цього осіб триває.