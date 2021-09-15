Беларусь заявила об обстреле ее погранзнака с территории Украины. Госпогранслужба отреагировала

Пограничный комитет Беларуси заявил, что с территории Украины был обстрелян его погранзнак.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент якобы произошел 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. При осмотре погранзнака пограничники заставы «Сварынь» обнаружили, что стол и щиток с изображением герба Беларуси пробит дробью, «предположительно, выстрелом из охотничьего ружья».

«Результаты проведённой встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины. Проводится разбирательство», — говорится в сообщении.

В комментарии «Бабелю» спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что поврежденный пограничный знак на границе обнаружил пограничный наряд Луцкого отряда ГПСУ.

«О данной ситуации сразу было сообщено пограничникам соседней страны и сотрудникам полиции. Характер повреждения свидетельствовал о возможном применении охотничьего ружья», — заявил он.

Вместе с тем, спикер ГНСУ пояснил, что болотисто-кустарниковая местность делает невозможным пешее движение в этом районе. «Однако знак расположен рядом с каналом, соединяющим озера этой местности, поэтому не исключается, что повреждения могли осуществить нарушители, которые проходили по нему на лодке», — добавил Демченко.

По его словам в ходе проверки использованных гильз от охотничьего оружия не обнаружили. С белорусской стороной провели погранично-представительную встречу, поиск причастных к инциденту продолжается.