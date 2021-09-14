СБУ обнаружила схрон с оружием на границе с Беларусью

Сотрудники СБУ обнаружили схрон боеприпасов и взрывчаткой во время антитеррористических учений в Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Арсенал спрятали в лесополосе вблизи поселка Бутово, которое граничит с Беларусью. Его удалось обнаружить во время одной из фаз учений СБУ, а именно — во время отработки пограничной полосы государственной границы Украины.

Спецназовцы изъяли из тайника две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, 8 ручных гранат РГД-5 с запалами к ним, 5 килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид), 2 магазина к АК-74, 170 патронов калибра 5,45 и 7,62.

Боеприпасы отправили на взрывотехническую экспертизу. СБУ расследует происхождение указанных этих средств поражения, лиц, причастных к обустройству схрона и цели использования. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.