СБУ виявила схрон зі зброєю на кордоні з Білоруссю

Співробітники СБУ виявили схрон боєприпасами та вибухівкою під час антитерористичних навчань у Рівненській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Арсенал заховали у лісосмузі поблизу селища Бутове, яке межує з Білоруссю. Його вдалося виявити під час однієї із фаз навчань СБУ, а саме — під час відпрацювання прикордонної смуги державного кордону України.

Спецпризначенці вилучили зі схрону дві реактивні протитанкові гранати РПГ-26, 8 ручних гранат РГД-5 із запалами до них, 5 кілограмів вибухової речовини (попередньо пластид), 2 магазини до АК-74, 170 патронів калібру 5,45 та 7,62.

Боєприпаси відправили на вибухотехнічну експертизу. СБУ розслідує походження вказаних цих засобів ураження, осіб, причетних до облаштування схованки, та мети використання. Порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.