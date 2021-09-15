У Франції невакцинованих медиків відсторонять від роботи — люди вийшли на протест

У Франції з 15 вересня медпрацівників, які відмовились вакцинуватися проти коронавірусу, відсторонять від роботи без оплати праці. Через це тисячі медиків вийшли на протести, пише France24.
Річ у тім, що віднині персонал лікарень, водії машин швидкої допомоги, працівники будинків для людей похилого віку, приватні лікарі, співробітники пожежної служби та люди, які доглядають за літніми, повинні мати принаймні одну дозу вакцини. Загалом ідеться про 2,7 мільйона людей.
Ще в липні президент Франції Емманюель Макрон висунув громадянам такий ультиматум, але люди почали виходити на щотижневі протести, а десятки тисяч медиків досі не вакцинувалися.
Утім, одна з найбільших профспілок державного сектора Франції попередила, що відсторонення медиків призведе до катастрофи в системі охорони здоровʼя.
«Незалежно від того, вакциновані ми чи ні, ми проти того, щоб робити це щеплення обовʼязковим», — сказала 57-річна медсестра.
- 5 серпня Конституційний суд Франції визнав законним введення обов’язкової вакцинації для працівників деяких галузей. Також судді підтримали запуск так званих паспортів здоров’я, за якими людей пропускатимуть у ресторани та торгові центри.
- Після протестів уряд дещо послабив «ковідні» правила. Так, наприклад, тераси ресторанів, барів і кафе на вулиці можна буде відвідувати без «паспортів». Це ж стосується і супермаркетів. Крім того, «паспорти» будуть обовʼязковими тільки для повнолітніх. Спочатку передбачалося, що вони знадобляться і дітям від 12 років. Початок дії нових обмежень перенесли на два тижні — з 30 серпня на 15 вересня. Тепер вони набули чинності.