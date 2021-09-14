Bihus.Info: Міносвіти відправило дисертацію нардепа Киви на поглиблене вивчення

Міністерство освіти та науки відправило кандидатську дисертацію нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Іллі Киви на поглиблене вивчення.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Таке рішення прийняла експертна рада міністерства на засіданні 14 вересня. Рада також запрошувала народного депутата на це засідання, де мала розглядатися його дисертація. Однак Ілля Кива не прийшов.

«Експертна рада прийняла рішення відправити цю роботу на поглиблене вивчення в декілька наукових закладів», — повідомив Bihus.Info один із членів експертної комісії після завершення засідання.

Інший представник комісії зазначив, що до дисертації Киви «є серйозні зауваження». Вивчати роботу нардепа експертна рада почала ще на засіданні 15 червня.

На цьому ж засіданні експертна рада розглядала докторську дисертацію Ірини Жукової — офіційної опонентки Іллі Киви на захисті його кандидатської дисертації. З матеріалів Bihus.Info випливає, що Ірина Жукова могла брати участь у фальсифікації документів до дисертації нардепа на сайті МАУП.