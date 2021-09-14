Bihus.Info: Минобразования отправило диссертацию нардепа Кивы на углубленное изучение

Министерство образования и науки отправило кандидатскую диссертацию нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы на углубленное изучение.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Такое решение принял экспертный совет министерства на заседании 14 сентября. Совет также приглашал народного депутата на это заседание, где должны были рассматривать его диссертацию. Однако Илья Кива не пришел.

«Экспертный совет принял решение отправить эту работу на углубленное изучение в несколько научных заведений», — сообщил Bihus.Info один из членов экспертной комиссии после заседания.

Другой представитель комиссии отметил, что к диссертации Кивы «есть серьезные замечания». Изучать работу нардепа экспертный совет начал еще на заседании 15 июня.

На этом же заседании экспертный совет рассматривал докторскую диссертацию Ирины Жуковой — официальной оппонентки Ильи Кивы на защите его кандидатской диссертации. Из материалов Bihus.Info следует, что Ирина Жукова могла участвовать в фальсификации документов в диссертации нардепа на сайте МАУП.