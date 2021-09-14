Держлісагенство: Верховна Рада може цього року скасувати мораторій на експорт лісу

Голова Держагентства лісових ресурсів Юрій Болоховець прогнозує, що до кінця року Верховна рада може скасувати мораторій на експорт лісу.
Про це він розповів у інтервʼю Інтерфакс-Україна.
«Я прогнозую, що до кінця року закон про ринок деревини буде прийнятий. Я не бачу великих загроз ані з точки зору збереження лісового фонду, ані з точки зору захисту і підтримки українського бізнесу», — зазначив він.
Болоховець пояснив, що в Україні «вже фактично працюють за європейськими цінами», тому ажіотажний попит з боку експортерів не очікується. Він також уточнив, що раніше український ринок лісу представляв інтерес для іноземців через дешеву нелегально заготовлену деревину, але такої ситуації вже на сьогодні немає.
- У жовтні минулого року екологічний проєкт Earthsight заявив, що шведський меблевий гігант IKEA продає букові стільці з деревини, яку незаконно вирубали в українських Карпатах. Меблі з карпатської деревини продаються в усьому світі, зокрема в Західній Європі та США. У самій IKEA пообіцяли перевірити постачальників деревини з України.
- У грудні того ж року Арбітраж у суперечці між Україною та ЄС навколо заборони на експорт лісу-кругляку вирішив, що Україна має право за певних обставин обмежувати вивезення деревини.