Держлісагенство: Верховна Рада може цього року скасувати мораторій на експорт лісу

Голова Держагентства лісових ресурсів Юрій Болоховець прогнозує, що до кінця року Верховна рада може скасувати мораторій на експорт лісу.

Про це він розповів у інтервʼю Інтерфакс-Україна.

«Я прогнозую, що до кінця року закон про ринок деревини буде прийнятий. Я не бачу великих загроз ані з точки зору збереження лісового фонду, ані з точки зору захисту і підтримки українського бізнесу», — зазначив він.

Болоховець пояснив, що в Україні «вже фактично працюють за європейськими цінами», тому ажіотажний попит з боку експортерів не очікується. Він також уточнив, що раніше український ринок лісу представляв інтерес для іноземців через дешеву нелегально заготовлену деревину, але такої ситуації вже на сьогодні немає.