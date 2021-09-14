Гослесагентство: Верховная Рада может в этом году отменить мораторий на экспорт леса

Глава Госагентства лесных ресурсов Юрий Болоховец прогнозирует, что до конца года Верховная рада может отменить мораторий на экспорт леса.
Об этом он рассказал в интервью Интерфакс-Украина.
«Я прогнозирую, что до конца года закон о рынке древесины будет принят. Я не вижу больших угроз ни с точки зрения сохранения лесного фонда, ни с точки зрения защиты и поддержки украинского бизнеса», — отметил он.
Болоховец пояснил, что в Украине «уже фактически работают по европейским ценам», поэтому ажиотажный спрос со стороны экспортеров не ожидается. Он также уточнил, что ранее украинский рынок леса представлял интерес для иностранцев из-за дешевой нелегально заготовленной древесины, но такой ситуации уже сегодня нет.
- В октябре прошлого года экологический проект Earthsight заявил, что шведский мебельный гигант IKEA продает буковые стулья из древесины, которую незаконно вырубили в украинских Карпатах. Мебель из карпатской древесины продаются во всем мире, в частности в Западной Европе и США. В самой IKEA пообещали проверить поставщиков древесины из Украины.
- В декабре того же года Арбитраж в споре между Украиной и ЕС вокруг запрета на экспорт леса-кругляка решил, что Украина имеет право при определенных обстоятельствах ограничивать вывоз древесины.