Мої слова перекрутили: український гімнаст Верняєв пояснив свої погрози змінити громадянство

Олімпійський чемпіон, гімнаст Олег Верняєв заявив, що журналісти перекрутили його слова про те, що він пригрозив змінити спортивне громадянство.
Про це він написав у своєму Facebook.
«Як завжди, з моїх слів донесли не всю інформацію, яку я казав, тому зараз у декількох реченнях висловлю свою думку. По-перше, я народився в Україні, у моєму рідному місті Донецьку, і на Олімпійських іграх в Ріо 2016 року я підіймав стяг своєї країни. Я не збираюсь шантажувати когось своїм переходом до іншої держави та навіть не думав над цим, тим паче з моєю ситуацією з відстороненням», — підкреслив спортсмен.
Він зазначив, що лише висвітлював події у збірній, але його слова «виставили з ганебної сторони». Верняєв також поскаржився, що журналісти не передали його слова про те, як за підтримки президента та міністерства розвивається спорт — було придбано спеціальний дорогий килим, як на Олімпіаді, а також будується новий зал для спортивної гімнастики на базі у «Конча-Заспі».
«Я сподіваюся, що моя ситуація з дискваліфікацією вирішиться, і я зможу повернутись у тренувальний зал і пліч-о-пліч із нашим тренерським штабом та молодими, перспективним хлопцями у збірній підготуватись до Олімпійських ігор у Парижі 2024, повернувши ті традиції у спортивній гімнастиці, коли ми жодного разу не поверталися з Олімпійських ігор без медалей», — заявив Верняєв.
- Гімнаст Олег Верняєв пригрозив змінити громадянство, якщо йому не забезпечать усі необхідні умови для підготовки до наступної Олімпіади.
- У січні стало відомо, що українського гімнаста й олімпійського чемпіона Олега Верняєва відсторонили від міжнародних змагань. Тоді ані Федерація, ані сам спортсмен не могли пояснити причину. У Міжнародній федерації гімнастики зазначили, що відсторонення триватиме до закінчення певної процедури.
- Олег Верняєв — український чемпіон зі спортивної гімнастики й олімпійський призер. У 2014 році він став чемпіоном світу з гімнастики на паралельних брусах, а в інші роки здобував срібло та бронзу. На Олімпіаді-2016 здобув золоту медаль на паралельних брусах і срібну в абсолютній першості. Також отримав низку золотих, срібних і бронзових медалей на Чемпіонаті Європи та Європейських іграх.