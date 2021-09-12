«Усі необхідні умови або зміна громадянства». Гімнаст Верняєв поставив ультиматум збірній Україні

Дворазовий олімпійський чемпіон, гімнаст Олег Верняєв пригрозив змінити громадянство, якщо йому не забезпечать усі необхідні умови для підготовки до наступної олімпіади.

Про це він розповів у коментарі «Суспільне Спорт».

Сам Верняєв наразі відбуває дискваліфікацію за ймовірне вживання допінгу. Вона завершується у листопаді 2024 року, але спортсмен подав апеляцію на це рішення.

Він вважає, що скасувати її навряд чи вдасться, але можливо скоротити принаймні на рік. Тоді він матиме змогу підготуватися до Олімпіади у Парижі.

«Чи готовий представляти Україну на Олімпіаді-2024? Якщо зменшать [термін дискваліфікації]. Ну як: у нас тут паралельно йде конфлікт у збірній. І якщо мене повернуть у спорт, то, скажімо так, «сюсюкання не буде» — буде ультиматум: або я готуюся за повним карт-бланшем, мені готують усі умови, які потрібні, та прибирають усіх тих людей, які мені заважають. Або ж відпускайте мене, і я йду туди, де мені буде зручно працювати», — заявив Верняєв.

За словами гімнаста, конфлікт він має з деякими іншими членами збірної, які нібито скаржаться, що їм заважають тренуватися «маленькі діти та молодіжна збірна».

«Але це смішно, коли 30-річні дядьки говорять, що їм заважає дівчина-тренер або юніори по 17 років заважають тренуватися та готуватися до Олімпійських Ігор», — підкреслив він.

Спортсмен запевняє, що бажання змінювати громадянство не має і хоче представляти Україну. Але каже, що через вік у його кар’єрі лишається останній олімпійський цикл — це підготовка до Олімпіади-2024.