Український гімнаст Верняєв оскаржив рішення про відсторонення від змагань у спортивному арбітражі

Український гімнаст та олімпійський чемпіон Олег Верняєв, якого дискваліфікували на чотири роки через мельдоній у крові, оскаржив це рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS) в Швейцарії.

Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram.

«Практично чотири тижні тому я писав про рішення арбітражу GEF дискваліфікувати мене на чотири роки. Ми з командою подали апеляційну скаргу в CAS», — написав олімпієць.

За словами Верняєва, нині суд розглядає скаргу і вирішує, чи відкривати провадження.