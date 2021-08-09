Украинский гимнаст Верняев обжаловал решение об отстранении от соревнований в спортивном арбитраже

Украинский гимнаст и олимпийский чемпион Олег Верняев, которого дисквалифицировали на четыре года из-за мельдония в крови, обжаловал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Швейцарии.
Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.
«Практически четыре недели назад я писал о решении арбитража GEF дисквалифицировать меня на четыре года. Мы с командой подали апелляционную жалобу в CAS», — написал олимпиец.
По словам Верняева, сейчас суд рассматривает жалобу и решает, открывать ли производство.
- В январе стало известно, что украинского гимнаста и олимпийского чемпиона Олега Верняева отстранили от международных соревнований. Тогда ни Федерация, ни сам спортсмен не могли объяснить причину. В Международной федерации гимнастики отметили, что отстранение продлится до окончания определенной процедуры.
- Олег Верняев — украинский чемпион по спортивной гимнастике и олимпийский призер. В 2014 году он стал чемпионом мира по гимнастике на параллельных брусьях, а в другие годы получил серебро и бронзу. На Олимпиаде-2016 получил золотую медаль на параллельных брусьях и серебряную в абсолютном первенстве. Также получал ряд золотых, серебряных и бронзовых медалей на Чемпионате Европы и Европейских играх.