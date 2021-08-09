Украинский гимнаст Верняев обжаловал решение об отстранении от соревнований в спортивном арбитраже

Украинский гимнаст и олимпийский чемпион Олег Верняев, которого дисквалифицировали на четыре года из-за мельдония в крови, обжаловал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Швейцарии.

Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

«Практически четыре недели назад я писал о решении арбитража GEF дисквалифицировать меня на четыре года. Мы с командой подали апелляционную жалобу в CAS», — написал олимпиец.

По словам Верняева, сейчас суд рассматривает жалобу и решает, открывать ли производство.