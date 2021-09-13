МОЗ організовує виїзну вакцинацію літніх людей у селах Полтащини

У Полтавській області Міністерство охорони здоров’я спільно з ВООЗ та ГО «Батьки за вакцинацію» розпочали пілотний проєкт зі збільшення масштабів вакцинації від коронавірусу серед літніх людей.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Проєкт полягає у тому, аби організувати виїзну вакцинацію літніх людей у селах Полтавщини та перевірити алгоритм такої роботи, щоб надалі масштабувати його на інші області.

У цьому проєкті беруть участь два села Гаркушинці та Петрівці із загальною кількістю населення 2 180 осіб, з них половина віком від 60 років.