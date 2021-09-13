Водії Uber у Нідерландах відтепер вважаються найманими працівниками — рішення суду

У Нідерландах суд визнав водіїв Uber найманими працівниками — тепер компанія повинна платити їм зарплату відповідно до колективного договору таксистів.

Про це йдеться в постанові суду, яку оголосили на засіданні в понеділок, 13 вересня, пише Time.

Також суд в Амстердамі вирішив стягнути з Uber компенсацію у розмірі €50 тисяч на користь Федерації нідерландських профсоюзів за недотримання трудової угоди.

Профспілка таксистів FNV, яка подала позов, заявила, що задоволена рішенням суду, а от топкерівник Uber у Північній Європі Мауріц Шонфельд сказав, що спантеличений ним.