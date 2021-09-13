Водители Uber в Нидерландах отныне считаются наемными работниками — решение суда

В Нидерландах суд признал водителей Uber наемными работниками — теперь компания должна платить им зарплату в соответствии с коллективным договором таксистов.

Об этом говорится в решении суда, которое огласили на заседании в понедельник, 13 сентября, пишет Time.

Также суд в Амстердаме решил взыскать с Uber компенсацию в размере €50 тысяч в пользу Федерации нидерландских профсоюзов за несоблюдение трудового соглашения.

Профсоюз таксистов FNV, который подал иск, заявил, что доволен решением суда, а топ-руководитель Uber в Северной Европе Мауриц Шонфельда сказал, что оно его ошарашило.