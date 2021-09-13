Зеленський запевнив, що не допустить блокування судової реформи і зустрінеться з послами G7

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не допустить блокування судової реформи, усі спроби це зробити отримають «негайну оцінку та відсіч». Це його реакція на те, що Рада суддів України не змогла набрати достатню кількість голосів, щоб обрати трьох членів Етичної ради.
Позицію президента оприлюднив його Офіс у понеділок, 13 вересня.
Етична рада повинна оцінювати доброчинність членів і кандидатів до Вищої ради правосуддя (це орган, який контролює діяльність суддів, ухвалює остаточне рішення про їхнє призначення і рекомендує кандидатів президенту).
«Я не допущу блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював. Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку та відсіч. Я не дозволю суддям, які перешкоджають реформі й очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість. А судді, які хочуть працювати в прозорій системі, повинні мати повну підтримку», — заявив Зеленський.
Також через це в Офісі президента у четвер, 16 вересня, відбудеться робоча зустріч за участю голови Ради суддів, Верховного Суду, представників парламенту, а також послів «Великої сімки».
- 13 вересня Рада суддів не обрала членів Етичної ради для контролю Вищої ради правосуддя: 16 із 28 членів Ради суддів не підтримали жодного кандидата. Нардепи та правозахисники назвали це спробою зірвати судову реформу.
- До Етичної ради мають увійти шість осіб — трьох представників пропонує Рада суддів України, а ще трьох — міжнародні організації. 10 вересня міжнародні організації запропонували шість своїх експертів.
- До цього Верховна Рада оголосила про початок конкурсу на посаду членів Вищої ради правосуддя.