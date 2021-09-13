Зеленский заверил, что не допустит блокировки судебной реформы и встретится с послами G7

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокировки судебной реформы, все попытки это сделать получат «немедленную оценку и отпор». Это его реакция на то, что Совет судей Украины не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы выбрать трех членов Совета по этике.

Позицию президента обнародовал его Офис в понедельник, 13 сентября.

Совет по этике должен оценивать добродетельность членов и кандидатов в Высший совет правосудия (это орган, который контролирует деятельность судей, принимает окончательное решение об их назначении и рекомендует кандидатов президенту).

«Я не допущу блокировки главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор. Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очистке судебной системы, лишить украинцев права на справедливость. А судьи, которые хотят работать в прозрачной системе, должны иметь полную поддержку», — заявил Зеленский.

Также по этогому поводу в Офисе президента в четверг, 16 сентября, состоится рабочая встреча с участием главы Совета судей, Верховного Суда, представителей парламента, а также послов «Большой семерки».