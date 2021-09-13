У Китаї виявили джерело одного зі спалахів коронавірусу — це чоловік, який отримав 9 негативних тестів на COVID-19

Ним виявився чоловік, який відбув 21 день обовʼязкового карантину після повернення до Китаю із-за кордону. Чоловік 4 серпня прибув у Сямінь, великий прибережний центр провінції Фуцзянь, де пройшов 14-денний карантин в готелі. За даними уряду, він провів ще 7 днів на карантині в зазначеному владою місці в місті Сянью, перш ніж повернутися додому для ще одного тижня спостереження за станом здоровʼя.

При цьому протягом трьох тижнів самоізоляції чоловік 9 разів отримував негативний результат тесту на COVID-19, перш ніж отримав позитивний результат у пʼятницю — через 37 днів після вʼїзду до Китаю.

Хоча в Китаї діють одні з найсуворіших антікоронавірусних правил, видання звернуло увагу, що багато хто у звʼязку з цим випадком поставив під сумнів ефективність таких методів. У Путяні (місто-округ провінції Фуцзянь) влада наказала 2,9 мільйона жителям не залишати місто без крайньої потреби. Ті, у кого є законні причини для відʼїзду, повинні отримати негативний тест на коронавірус протягом останніх 48 годин. Кінотеатри, тренажерні зали, бари та бібліотеки, дитячі садки, а також початкові та середні школи будуть закриті — їм наказано проводити заняття в режимі онлайн.