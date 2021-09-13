В Китае выявили источник одной из вспышек коронавируса — это мужчина, получивший 9 негативных тестов на COVID-19

В Китае выявили источник новой вспышки в провинции Фуцзянь на юго-восточном побережье Китая, где коронавирусом заразились более 60 человек. Среди них — 15 детей.

Об этом пишет CNN.

Источником распространения болезни оказался мужчина, который завершил 21 день обязательного карантина по возвращении в Китай из-за границы. Мужчина 4 августа прибыл в Сямынь, крупный прибрежный центр провинции Фуцзянь, где прошел 14-дневный карантин в отеле. По данным правительства, он провел еще 7 дней на карантине в указанном властями месте в городе Сяньюй, прежде чем вернуться домой для еще одной недели наблюдения за состоянием здоровья.