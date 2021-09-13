З Афганістану вилетів перший після приходу талібів до влади комерційний рейс

У понеділок, 13 вересня, зі столиці Афганістану Кабулу вилетів перший після приходу до влади бойовиків руху «Талібан» міжнародний комерційний рейс. Про це повідомляє Yahoo.

У Кабулі вранці приземлився літак «Пакистанських міжнародних авіаліній», а потім вилетів назад у столицю Ісламабад: до Пакистану прилетіли приблизно 70 людей (переважно афганці), які були родичами співробітників міжнародних організацій, таких як Світовий банк. Хтось далі вирушить у Таджикистан. Жінки заявляли, що повернуться назад в Афганістан у тому випадку, якщо ситуація дозволить їм працювати і вільно пересуватися.

Представник «Пакистанських авіаліній» перед цим заявляв, що авіакомпанія прагне відновити регулярні комерційні перевезення, але ще зарано говорити, як часто будуть виконуватися рейси між двома столицями.