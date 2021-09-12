ФБР опублікувало перший розсекречений документ, який стосується терактів 11 вересня

Федеральне бюро розслідувань опублікувало перший з розсекречених документів, який стосується терактів 11 вересня 2001 року. У ньому йдеться про матеріально-технічну допомогу, яку надали принаймні двом чоловікам, які захопили літаки, ймовірно, співробітник консульства Саудівської Аравії в Лос-Анджелесі та агент саудівської розвідки.
Документ оприлюднили пізно ввечері 11 вересня після відповідного указу президента США Джо Байдена.
Документ датований 4 квітням 2016 року. У ньому детально описані численні звʼязки і показання свідків, які викликали підозри ФБР щодо Омара аль-Баюмі, який нібито був саудівським студентом в Лос-Анджелесі, але якого ФБР підозрювало у роботі на саудівську розвідку. У документі говориться, що він був дуже залучений у «допомогу з поїздками, житлом і фінансуванням» двом викрадачам літаків.
Також в розсекреченому документі переказаний допит громадянина Саудівської Аравії, позначеного як PII, який подавав заяву на громадянство США. Допит проводили у листопаді 2015 року. Чоловік детально розповів про свою роботу в консульстві Саудівської Аравії в Лос-Анджелесі і про особисте спілкування з керівництвом посольства. Крім того, в документі описуються його контакти з людьми, які, за даними слідчих, надали «значну матеріально-технічну підтримку» двом терористам.
Газета The New York Times пише, що доказів того, що влада королівства мала відношення до підготовки атак, в документі немає.
Посольство Саудівської Аравії у Вашингтоні раніше заявляло, що «вітає оприлюднення» документів ФБР і що «будь-яке твердження про причетність Саудівської Аравії до терактів 11 вересня є категорично помилковим».
Зазначимо, що 4 вересня Байден доручив розсекретити низку документів, повʼязаних з терактами 11 вересня 2001 року. Їх будуть оприлюднювати протягом наступних шести місяців.
- Рівно 20 років тому — 11 вересня 2001 року — від дій 19 терористів «Аль-Каїди» загинули 2 977 осіб, ще 24 зникли без вісті. Теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв.
- Ідеологом цих терактів вважається Халід Шейх Мохаммед, який запропонував план Осамі бен Ладену. Під час судових слухань Шейх Мохаммед взяв всю відповідальність на себе. The Wall Street Journal писала, що він готовий піти на угоду зі слідством в обмін на можливість уникнути смертної кари.
- У 2019 році архівісти оприлюднили близько 2,5 тисячі фотографій, знятих майже одразу після теракту. Вони купили на розпродажі CD-диски, на яких були знімки з так званого Граунд Зіро — ділянки, де раніше стояв зруйнований у 2001 році Всесвітній торговий центр.