ФБР опублікувало перший розсекречений документ, який стосується терактів 11 вересня

Документ датований 4 квітням 2016 року. У ньому детально описані численні звʼязки і показання свідків, які викликали підозри ФБР щодо Омара аль-Баюмі, який нібито був саудівським студентом в Лос-Анджелесі, але якого ФБР підозрювало у роботі на саудівську розвідку. У документі говориться, що він був дуже залучений у «допомогу з поїздками, житлом і фінансуванням» двом викрадачам літаків.

Федеральне бюро розслідувань опублікувало перший з розсекречених документів, який стосується терактів 11 вересня 2001 року . У ньому йдеться про матеріально-технічну допомогу, яку надали принаймні двом чоловікам, які захопили літаки, ймовірно, співробітник консульства Саудівської Аравії в Лос-Анджелесі та агент саудівської розвідки.

Також в розсекреченому документі переказаний допит громадянина Саудівської Аравії, позначеного як PII, який подавав заяву на громадянство США. Допит проводили у листопаді 2015 року. Чоловік детально розповів про свою роботу в консульстві Саудівської Аравії в Лос-Анджелесі і про особисте спілкування з керівництвом посольства. Крім того, в документі описуються його контакти з людьми, які, за даними слідчих, надали «значну матеріально-технічну підтримку» двом терористам.

Газета The New York Times пише, що доказів того, що влада королівства мала відношення до підготовки атак, в документі немає.

Посольство Саудівської Аравії у Вашингтоні раніше заявляло, що «вітає оприлюднення» документів ФБР і що «будь-яке твердження про причетність Саудівської Аравії до терактів 11 вересня є категорично помилковим».

Зазначимо, що 4 вересня Байден доручив розсекретити низку документів, повʼязаних з терактами 11 вересня 2001 року. Їх будуть оприлюднювати протягом наступних шести місяців.