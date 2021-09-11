США згадують жертв терактів 11 вересня. Байден закликав націю до єдності

У США і світі згадують жертв терактів 11 вересня 2001 року, коли два з чотирьох пасажирських літаків, захоплених членами «Аль-Каїди», врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, один — в будівлю Пентагону, а ще один упав у штаті Пенсільванія.

Президент США Джо Байден у 20-ту річницю виступив зі зверненням до нації, в якому заявив, що для США той день став найбільшою силою, яка обʼєднує Америку.

«Для мене 11 вересня — це головний урок. Його суть в тому, що в найбільш вразливі моменти, в битві за душу Америки єдність — наша найбільша сила. Єдність не означає, що ми повинні вірити в одне і те ж. Ми повинні мати фундаментальну повагу і віру один в одного і в цю націю», — сказав Байден, додавши, що «страх і гнів, обурення і насильство не змогли підірвати єдність Америки».

Сьогодні президент і перша леді відвідають меморіал на місці веж близнюків у Нью-Йорку, Пентагон і поле в Пенсільванії, де розбився рейс 93 United Airlines.

В Нью-Йорку о 8:46 ранку за місцевим часом почнеться церемонія памʼяті — в цей час перший літак врізався в північну вежу торговельного центру. На церемонії зачитають імена всіх жертв.