США згадують жертв терактів 11 вересня. Байден закликав націю до єдності

У США і світі згадують жертв терактів 11 вересня 2001 року, коли два з чотирьох пасажирських літаків, захоплених членами «Аль-Каїди», врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, один — в будівлю Пентагону, а ще один упав у штаті Пенсільванія.
Президент США Джо Байден у 20-ту річницю виступив зі зверненням до нації, в якому заявив, що для США той день став найбільшою силою, яка обʼєднує Америку.
«Для мене 11 вересня — це головний урок. Його суть в тому, що в найбільш вразливі моменти, в битві за душу Америки єдність — наша найбільша сила. Єдність не означає, що ми повинні вірити в одне і те ж. Ми повинні мати фундаментальну повагу і віру один в одного і в цю націю», — сказав Байден, додавши, що «страх і гнів, обурення і насильство не змогли підірвати єдність Америки».
Сьогодні президент і перша леді відвідають меморіал на місці веж близнюків у Нью-Йорку, Пентагон і поле в Пенсільванії, де розбився рейс 93 United Airlines.
В Нью-Йорку о 8:46 ранку за місцевим часом почнеться церемонія памʼяті — в цей час перший літак врізався в північну вежу торговельного центру. На церемонії зачитають імена всіх жертв.
Світові лідери сьогодні виступають зі словами підтримки.
Напередодні Байден доручив розсекретити низку документів, повʼязаних із терактами 11 вересня, а Секретна служба США оприлюднила архівні фотографії теракту. Раніше їх ніде не публікували.
- Рівно 20 років тому від дій 19 терористів «Аль-Каїди» загинули 2 977 осіб, ще 24 зникли без вісті. Теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв.
- Ідеологом цих терактів вважається Халід Шейх Мохаммед, який запропонував план Усамі бен Ладену. Під час судових слухань Шейх Мохаммед взяв всю відповідальність на себе. The Wall Street Journal писала, що він готовий піти на угоду зі слідством в обмін на можливість уникнути смертної кари.
- У 2019 році архівісти оприлюднили близько 2,5 тисячі фотографій, знятих майже одразу після теракту. Вони купили на розпродажі CD-диски, на яких були знімки з так званого Граунд Зіро — ділянки, де раніше стояв зруйнований у 2001 році Всесвітній торговий центр.