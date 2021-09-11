США вспоминают жертв терактов 11 сентября. Байден призвал нацию к единству

В США и мире вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года, когда два из четырех пассажирских самолетов, захваченных членами «Аль-Каиды», врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — в здание Пентагона, а еще один упал в штате Пенсильвания.
Президент США Джо Байден в 20-ю годовщину выступил с обращением к нации, в котором заявил, что для США тот день стал величайшей силой, объединяющей Америку.
«Для меня 11 сентября — это главный урок. Его суть в том, что в самые уязвимые моменты, в битве за душу Америки единство — наша величайшая сила. Единство не означает, что мы должны верить в одно и то же. Мы должны иметь фундаментальное уважение и веру друг в друга и в эту нацию», — сказал Байден, добавив, что «страх и гнев, негодование и насилие не смогли подорвать единство Америки».
Сегодня президент и первая леди посетят мемориал на месте башен близнецов в Нью-Йорке, Пентагон и поле в Пенсильвании, где разбился рейс 93 United Airlines.
В Нью-Йорке в 8:46 утра по местному времени начнется церемония памяти — в это время первый угнанный самолет врезался в северную башню торгового центра. На церемонии зачитают имена всех жертв.
Мировые лидеры сегодня выступают со словами поддержки.
Накануне Байден поручил рассекретить ряд документов, связанных с терактами 11 сентября, а Секретная служба США обнародовала архивные фотографии теракта. Раньше их нигде не публиковали.
- Ровно 20 лет назад от действий 19 террористов «Аль-Каиды» погибли 2 977 человек, еще 24 пропали без вести. Теракт стал крупнейшим в истории по количеству жертв.
- Идеологом этих терактов считается Халид Шейх Мохаммед, который предложил план Усаме бен Ладену. Во время судебных слушаний Шейх Мохаммед взял всю ответственность на себя. The Wall Street Journal писала, что он готов пойти на сделку со следствием в обмен на возможность избежать смертной казни.
- В 2019 году архивисты обнародовали около 2,5 тысячи фотографий, снятых почти сразу после теракта. Они купили на распродаже CD-диски, на которых были снимки с так называемого Граунд Зиро — участка, где раньше стоял разрушенный в 2001 году Всемирный торговый центр.