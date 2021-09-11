США вспоминают жертв терактов 11 сентября. Байден призвал нацию к единству

В США и мире вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года, когда два из четырех пассажирских самолетов, захваченных членами «Аль-Каиды», врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — в здание Пентагона, а еще один упал в штате Пенсильвания.

Президент США Джо Байден в 20-ю годовщину выступил с обращением к нации, в котором заявил, что для США тот день стал величайшей силой, объединяющей Америку.

«Для меня 11 сентября — это главный урок. Его суть в том, что в самые уязвимые моменты, в битве за душу Америки единство — наша величайшая сила. Единство не означает, что мы должны верить в одно и то же. Мы должны иметь фундаментальное уважение и веру друг в друга и в эту нацию», — сказал Байден, добавив, что «страх и гнев, негодование и насилие не смогли подорвать единство Америки».

Сегодня президент и первая леди посетят мемориал на месте башен близнецов в Нью-Йорке, Пентагон и поле в Пенсильвании, где разбился рейс 93 United Airlines.

В Нью-Йорке в 8:46 утра по местному времени начнется церемония памяти — в это время первый угнанный самолет врезался в северную башню торгового центра. На церемонии зачитают имена всех жертв.