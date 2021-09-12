ФБР опубликовало первый рассекреченный документ, который касается терактов 11 сентября

Федеральное бюро расследований опубликовало первый из рассекреченных документов, который касается терактов 11 сентября 2001 года. В нем говорится о материально-технической помощи, которую оказали по меньшей мере двум мужчинам, которые захватили самолеты, вероятно, сотрудник консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе и агент саудовской разведки.
Документ обнародовали поздно вечером 11 сентября после соответствующего указа президента США Джо Байдена.
Документ датирован 4 апреля 2016 года. В нем подробно описаны многочисленные связи и показания свидетелей, которые вызвали подозрения ФБР в отношении Омара аль-Баюми, который якобы был саудовским студентом в Лос-Анджелесе, но которого ФБР подозревало в работе на саудовскую разведку. В документе говорится, что он был очень вовлечен в «помощь с поездками, жильем и финансированием» двум похитителям самолетов.
Также в рассекреченных документах пересказан допрос гражданина Саудовской Аравии, обозначенного как PII, который подавал заявление на гражданство США. Допрос проводили в ноябре 2015 года. Мужчина подробно рассказал о своей работе в консульстве Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе и о личном общении с руководством посольства. Кроме того, в документе описываются его контакты с людьми, которые, по данным следователей, предоставили «значительную материально-техническую поддержку» двум террористам.
Газета The New York Times пишет, что доказательств того, что власти королевства имели отношение к подготовке атак, в документе нет.
Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне ранее заявляло, что «приветствует обнародование» документов ФБР и «любое утверждение о причастности Саудовской Аравии к терактам 11 сентября является категорически ошибочным».
Отметим, что 4 сентября Байден поручил рассекретить ряд документов, связанных с терактами 11 сентября 2001 года. Их будут обнародовать в течение следующих шести месяцев.
- Ровно 20 лет назад — 11 сентября 2001 года — от действий 19 террористов «Аль-Каиды» погибли 2 977 человек, еще 24 пропали без вести. Теракт стал крупнейшим в истории по количеству жертв.
- Идеологом этих терактов считается Халид Шейх Мохаммед, который предложил план Усаме бен Ладену. Во время судебных слушаний Шейх Мохаммед взял всю ответственность на себя. The Wall Street Journal писала, что он готов пойти на сделку со следствием в обмен на возможность избежать смертной казни.
- В 2019 году архивисты обнародовали около 2,5 тысячи фотографий, снятых почти сразу после теракта. Они купили на распродаже CD-диски, на которых были снимки с так называемого Граунд Зиро — участка, где раньше стоял разрушенный в 2001 году Всемирный торговый центр.