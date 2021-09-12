ФБР опубликовало первый рассекреченный документ, который касается терактов 11 сентября

Документ датирован 4 апреля 2016 года. В нем подробно описаны многочисленные связи и показания свидетелей, которые вызвали подозрения ФБР в отношении Омара аль-Баюми, который якобы был саудовским студентом в Лос-Анджелесе, но которого ФБР подозревало в работе на саудовскую разведку. В документе говорится, что он был очень вовлечен в «помощь с поездками, жильем и финансированием» двум похитителям самолетов.

Федеральное бюро расследований опубликовало первый из рассекреченных документов, который касается терактов 11 сентября 2001 года . В нем говорится о материально-технической помощи, которую оказали по меньшей мере двум мужчинам, которые захватили самолеты, вероятно, сотрудник консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе и агент саудовской разведки.

Также в рассекреченных документах пересказан допрос гражданина Саудовской Аравии, обозначенного как PII, который подавал заявление на гражданство США. Допрос проводили в ноябре 2015 года. Мужчина подробно рассказал о своей работе в консульстве Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе и о личном общении с руководством посольства. Кроме того, в документе описываются его контакты с людьми, которые, по данным следователей, предоставили «значительную материально-техническую поддержку» двум террористам.

Газета The New York Times пишет, что доказательств того, что власти королевства имели отношение к подготовке атак, в документе нет.

Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне ранее заявляло, что «приветствует обнародование» документов ФБР и «любое утверждение о причастности Саудовской Аравии к терактам 11 сентября является категорически ошибочным».

Отметим, что 4 сентября Байден поручил рассекретить ряд документов, связанных с терактами 11 сентября 2001 года. Их будут обнародовать в течение следующих шести месяцев.