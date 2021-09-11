Microsoft відтермінувала вихід співробітників у офіси на «невизначену дату»

Компанія Microsoft знову відтермінувала вихід своїх співробітників в офіси. Там планували повернутися на роботу з 4 жовтня.
Про це пише пресслужба компанії.
Там зазначили, що більше не будуть встановлювати конкретну дату повернення до офлайн-роботи через непередбачуваність пандемії.
«Ми планували, що 4 жовтня стане першою можливою датою для повного відкриття штабу Microsoft в Редмонді та інших офісів у США. Але ми змінили плани», — визнали в Microsoft.
У компанії наголосили, що під час ухвалення рішення про повернення в офіси будуть керуватися рекомендаціями органів охорони здоров’я. Також там планують оголосити про перехідний період за 30 днів до дати ймовірного початку офлайн-роботи, щоб співробітники підготувалися до завершення віддаленої роботи.
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